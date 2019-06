Show de Curry não foi suficiente para travar vitória dos Raptors

JN Hoje às 12:14 Facebook

Os Toronto Raptors aproveitaram as ausências nos bicampeões Golden State Warriors e voltaram, nesta madrugada, ao comando da final (2-1) da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), com um claro triunfo, em Oakland, por 123-109.

Os Golden State Warriors pagaram caro pelas lesões que atordoam a equipa na fase final. Mesmo com os 47 pontos anotados por Stephen Curry, os Toronto Raptors foram mais consistentes, mantiveram a liderança durante toda a partida e venceram o "Jogo 3", por 109-123.

Além de Kevin Durant, que falhou os dois primeiros jogos, os Warriors também não tiveram Klay Thompson e ainda Kevon Looney.

Depois do desaire caseiro no segundo jogo, os Raptors estiveram a vencer quase de início ao fim, num embate em que foram implacáveis a lançar ao cesto: 52,5% nos "tiros" de campo (43 em 82), incluindo 44,8% nos triplos (17 em 28), e 95,3% nos lances livres (20 em 21).

Kahwi Leonard, com 30 pontos, liderou o cinco de Nick Nurse, secundado por Kyle Lowry, com 23, mais nove assistências, Pascal Siakam, com 18, Danny Green, com 18, todos de seis triplos, Marc Gasol, com 17, Fred VanVleet, com 11, e Serge Ibaka, com seis, mais seis desarmes de lançamento.

A final, disputada à melhor de sete encontros, prossegue na sexta-feira, de novo em Oakland, desconhecendo-se, para já, se Kevin Durant e Klay Thompson poderão reaparecer nos Warriors, que curiosamente, marcaram 109 pontos nos três jogos da final.