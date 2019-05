Show de Jamal Murray e tudo empatado entre Nuggets e Blazers

JN Hoje às 10:40 Facebook

No quarto jogo das meias-finais da Conferência Este, na NBA, os Denver Nuggets venceram os Portland Trail Blazers, por 116-112, e empataram a eliminatória. Toronto Raptors e Philadelphia 76ers também estão empatados (2-2).

Jogo quatro entre Denver Nuggets e Portland Trail Blazers e ainda nada decidido. Num encontro disputado até ao final, a inspiração de Jamal Murray foi determinante. O base canadiano liderou a equipa com 34 pontos (foi também o melhor marcador do jogo), acabando por marcar os últimos quatro lances livres que selaram a vitória da equipa do Colorado, por 116-112.

Com este resultado, os Denver Nuggets empataram a eliminatória (2-2). Nos Blazers, C.J. McCollum foi o melhor marcador com 29 pontos, seguido de Damian Lillard com 28.

No outro jogo da noite, os Toronto Raptors venceram os Philadelphia 76ers por 101-96 e também empataram a série 2-2, mas neste caso na Conferência Este.

Kawhi Leonard, com um duplo duplo de 39 pontos, 14 ressaltos e cinco assistências, foi o melhor da noite.