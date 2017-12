Revelados os nomes dos quatro arguidos do Rio Ave

JN Hoje às 20:21, atualizado às 21:05 Facebook

Marcelo, Cássio, Roderick Miranda - que esta época foi transferido para o Wolverhampton - e Nadjack, são os jogadores ouvidos pela PJ e constituídos arguidos por suspeita de viciação de resultados.

Os nomes dos quatro arguidos do Rio Ave suspeitos de terem recebido pagamentos para perder um jogo do campeonato, na última época, foram confirmados esta noite pelo JN.

Em causa, está o jogo entre o Feirense e o Rio Ave, em Santa Maria da Feira, a contar para a 20.ª jornada da época anterior. A investigação da Polícia Judiciária já dura há quase um ano.

Recorde-se que, a 6 de fevereiro, o departamento de jogos da Santa Casa da Misericórdia suspendeu as apostas no jogo Feirense - Rio Ave, atendendo ao volume atípico de apostas registado e ao risco financeiro envolvido, cumprindo o disposto no art. 19º, alínea 8, da Portaria que regulamenta o jogo Placard.

"O Departamento de Jogos (DJSCML) decidiu suspender a aceitação de apostas no evento da Liga NOS, Feirense -- Rio Ave, de hoje, às 21:00, atendendo ao volume atípico de apostas registado e ao risco financeiro envolvido, cumprindo o disposto no art. 19º, alínea 8, da Portaria que regulamenta o jogo Placard", referia, na altura, um comunicado da Santa Casa da Misericórdia.

Como reação, o Rio Ave emitiu um comunicado, na quarta-feira, no qual diz não ter qualquer informação sobre o caso, revelando que, há seis meses, elementos do clube foram notificados para um processo que se encontra em segredo de justiça e que estes "prestaram toda a colaboração solicitada".