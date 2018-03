SIC compra direitos da Liga Europa por mais três épocas

Hoje às 16:02 Facebook

A SIC comprou os direitos de transmissão televisiva da Liga Europa de futebol por mais três épocas.

Nas épocas 2018/19, 2019/2020 e 2020/2021, o canal do grupo Impresa vai continuar a transmitir um jogo por jornada, bem como resumos das partidas de futebol, disse à Lusa fonte ligada ao processo, esta quarta-feira.

Com a compra destes direitos, a SIC renova a sua aposta no futebol com a Liga Europa, cujos direitos já detinha desde 2012.

Há poucas semanas foi tornado público que a SIC se aliou à RTP para transmitir oito jogos do mundial de 2018, assim como os resumos alargados de todas as partidas desta competição que decorrerá na Rússia.