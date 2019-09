Silas acerta saída do Belenenses SAD

JN Hoje às 14:03 Facebook

Silas está de saída da Belenenses SAD. O treinador já não orientará a sessão de trabalho desta tarde, faltando apenas acertar com a administração dos azuis os contornos da saída

O mau arranque da Belenenses SAD no campeonato, com apenas dois pontos ao fim de quatro jornadas, vai custar o lugar a de treinador a Silas. A saída do técnico está decidida, faltando apenas alinhavar o acordo rescisão.

Silas ocupava o comando técnico da Belenenses SAD desde a temporada 2017/18. Confirmando-se o divórcio, esta será a terceira chicotada psicológica no principal escalão do futebol português em 2019/20. O Paços de Ferreira foi o primeiro clube a mudar de técnico, tendo Pepa substituído Filó. Nesta segunda-feira, também Keizer deixou o Sporting, passando o lugar a ser ocupado, interinamente, por Leonel Pontes.