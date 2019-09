Silas ambicioso na apresentação: "Não são precisos milagres"

João Faria Hoje às 13:26 Facebook

A SAD leonina apresentou, esta sexta-feira, em Alvalade, Jorge Silas como novo treinador, sucedendo ao interino Leonel Pontes. "Não se pode ter medo", avisou o ex-treinador do Belenenses SAD, que estava livre, após sair do comando desta equipa, no início deste mês.

Na apresentação, no Estádio José Alvalade, como novo treinador dos leões, Jorge Silas prometeu, esta sexta-feira, elevar o Sporting "a um nível superior".

"Estamos muito contentes. Acabámos de sair de um clube há três semanas e já estamos a trabalhar. Foi tudo muito rápido", observou Silas.

Confessando-se "imensamente contente" por ter sido escolhido, explicou ter aceitado o convite do presidente Frederico Varandas por "acreditar no potencial" da equipa e de si próprio.

"Somos atrevidos e ambiciosos. Não se pode ter medo e não são precisos milagres, os jogadores são bons", salientou.

O novo treinador do Sporting lembrou ter sido dispensado do clube em 1989, quando tinha apenas 13 anos. "Foi a maior desilusão da minha carreira. Mas não vou esconder o passado", frisou.

Já Frederico Varandas disse "confiar" que será a nova equipa técnica a colocar o Sporting "no lugar que corresponde à valia deste grupo".

"Estamos todos frustrados", admitiu o presidente leonino, prometendo abordar a atualidade do clube este sábado e deixando, ainda, uma "palavra especial" ao treinador Leonel Pontes, que assumiu a transição técnica, "com grande profissionalismo e dignidade".

Frederico Varandas classificou Jorge Silas como um "jovem, competente, ambicioso, com coragem e muita vontade".

"Em 2002, vi-o no Rossio, com um cachecol do Sporting a festejar o título do nosso clube", recordou o líder sportinguista.

"Festejei o título, mas nesse ano fiz dois golos [pela União de Leiria] ao Sporting. Era profissional...", respondeu Silas.

Jorge Manuel Rebelo Fernandes, conhecido por 'Silas', de 43 anos, sucede no comando da equipa a Leonel Pontes, que orientou o Sporting interinamente após a saída do holandês Marcel Keizer, dispensado após a derrota com o Rio Ave (3-2), em 31 de agosto, na quarta jornada da Liga. Pontes acumulou um empate e três derrotas.

Na única uma experiência como treinador principal, Silas chegou ao Belenenses SAD em janeiro de 2018, fez toda a temporada de 2018/19 e saiu já no decorrer desta época, após a quarta jornada da liga, deixando a equipa lisboeta no 17.º lugar.

Após seis jornadas, Silas vai encontrar o Sporting no sétimo lugar do campeonato, com oito pontos e a igual distância do Famalicão, que lidera, com 16, enquanto os rivais Benfica e F. C. Porto somam 15.

A estreia de Silas acontecerá na próxima segunda-feira, quando o Sporting visitar o Desportivo das Aves, na sétima jornada.