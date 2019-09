Hoje às 11:40 Facebook

O clube de Alvalade convocou uma conferência de imprensa para apresentar o novo treinador.

Às 12.45 horas, o Sporting vai apresentar Silas, de 43 anos, como o sucessor de Leonel Pontes no comando técnico da equipa. A cerimónia está marcada para as 12.45 horas, no Estádio José de Alvalade. O treinador, que ainda esta época passou pelo Belenenses, estreia-se na segunda-feira com o Aves.