Silas estreia-se com empate frente ao Marítimo

Marítimo e Belenenses não foram além de um nulo, no jogo que marcou a estreia de Silas no comando técnico dos azuis do Restelo.

Faltaram os golos a um jogo bem disputado e com oportunidades. Chaby foi o primeiro a ameaçar marcar, aos 16 minutos, mas Zainadine negou a festa à equipa do Restelo, que esteve por cima do jogo. Aos 29, Bakic rematou à trave da baliza insular, na marcação de um livre. Antes do descanso, André Sousa voltou a ameaçar a baliza de Charles, mas novamente sem sucesso.

Na segunda parte, o Belenenses continuou a ser superior e por muito pouco não marcou. Aos 55 minutos, Maurides tinha tudo para marcar mas acertou no ferro da baliza maritimista. Em contra ataque, o Marítimo procurava surpreender a equipa de Silas, mas esteve longe de evidenciar o fulgor de outros tempos.

Aos 81 minutos, Nuno Tomás foi expulso, por duplo amarelo, e deixou o Belenenses reduzido a 10 unidades. Porém, o Marítimo não foi capaz de aproveitar a superioridade numérica, sendo incapaz da causar perigo junto à baliza defendida por Filipe Mendes.