Silas promete ataque ao Dragão: "Se perder, perdi..."

O treinador do Belenenses assumiu a ambição de atingir a final da Taça de Portugal de futebol já esta época e assegurou que os lisboetas não vão ao Dragão "para defender", na partida da quarta eliminatória, marcada para este sábado.

"Não vamos jogar para defender. Vamos defrontar a melhor equipa em Portugal. Não é casualidade o F. C. Porto liderar o campeonato, com o melhor ataque e a melhor defesa. No grupo da Liga dos Campeões, também tem o melhor ataque e a melhor defesa. Não é um adversário qualquer. Vamos sofrer em algumas alturas", afirmou Silas, em conferência de imprensa.

O técnico, que fazia a antevisão da partida de sábado, deixou ainda outra garantia, apesar das dificuldades que esperam o Belenenses: "Enquanto jogador, aprendi que, se vamos defender contra estas equipas, 99% das vezes perdemos. Portanto, vamos atacar. Se perder, perdi. Só assim temos mais probabilidades de ganhar".

De resto, a final da Taça de Portugal está na mente do treinador, que pretende alcançar a decisão da prova 'rainha' já esta época, depois de o ter conseguido enquanto jogador, ao serviço de Belenenses e União de Leiria.

"Não posso pensar que não poderei chegar novamente. Tenho a ambição e o sonho de chegar à final com o Belenenses. E é já nesta edição. Para isso, temos de ganhar agora ao F. C. Porto", salientou.

Silas antecipou um encontro "similar" ao da segunda jornada do campeonato, disputado em agosto e que os 'dragões' venceram, com um golo nos descontos (3-2). Contudo, o técnico apontou uma previsível alteração nos portistas, que poderá fazer a diferença.

"O Marega ainda não jogou contra nós. Foi, provavelmente, o melhor jogador do último campeonato e continua a ser o melhor jogador do F. C. Porto. Prefiro que ele não jogue, mas estou preparado para tudo. Vai merecer atenção onde é perigoso. Acho que todas as equipas lhe reservam atenção, mas, mesmo assim, ele consegue fazer golos", elogiou.

Já o diferendo entre clube e SAD, que nos últimos dias teve mais um 'episódio', não afeta Silas: "Há coisas que não conseguimos controlar nos jogadores, mas a mim não afeta. Não dou muita importância a essas notícias, porque tenho mais com que me preocupar".

O Belenenses defronta o F. C. Porto, no sábado, a partir das 20:45, no Estádio do Dragão, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal.