Silas sem habilitações para o cargo imita Paulo Bento e Chalana

O novo treinador do Sporting só vai tirar o indispensável IV nível em 2020 e até lá será oficialmente substituído no banco por Emanuel Ferro, que estava à frente da equipa leonina de sub-23.

Um grande do futebol português vai ter um treinador "oficial" e outro realmente em funções. Jorge Silas, ex-técnico do Belenenses SAD, escolhido pelo Sporting para assumir o comando técnico da equipa principal de futebol, tem apenas o curso de III nível, que não permite dar instruções de pé durante os jogos da Liga, nem fazer comentários nas entrevistas rápidas após os encontros. No entanto, poderá sentar-se no banco.

A solução leonina passa por Emanuel Ferro, que tem as credenciais exigidas e que estava à frente dos sub-23 dos leões, cargo em que será substituído por Leonel Pontes, técnico que rendera interinamente Marcel Keizer e entretanto está de volta ao comando da equipa daquele escalão.

Embora vá ser treinador adjunto, Emanuel Ferro assumirá oficialmente o cargo até ao próximo ano, altura em que está prevista a realização de um curso de IV nível pela entidade federativa, a que Silas se deverá candidatar.

Não é a primeira vez que o Sporting passa por esta situação. Quando, em 2005, assumiu o cargo de treinador principal do Sporting - deixando os juniores para substituir José Peseiro - Paulo Bento não estava legalmente habilitado para o fazer, com o técnico a cumprir em 2007, o IV nível do curso de treinadores.

A mesma situação foi vivida por Fernando Chalana no Benfica, na época de 2007/08. Na altura, após a saída do espanhol José António Camacho, o antigo esquerdino assumiu a condição de treinador principal até final da temporada, mas, dado que também não tinha habilitações para o fazer, o "verdadeiro" técnico era Shéu Han, então secretário-técnico da equipa. O antigo futebolista Rui Águas completava, então, a equipa técnica dos encarnados.