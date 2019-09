Silas: "Temos de jogar muito melhor"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:12 Facebook

Após a vitória frente ao Desportivo das Aves, Silas, que esta segunda-feira se estreou no comando técnico dos leões, considerou que a equipa de Alvalade "tem de jogar melhor" e sublinhou que o mais importante era "ganhar".

"O mais importante era ganhar. Estamos aqui há dois dias, é muito difícil em dois dias meter as coisas que queremos, aproveitámos muitas coisas boas que estavam feitas, introduzimos algumas ideias que achámos que podíamos introduzir. Temos de jogar muito melhor, mas também é verdade, e parabéns ao Aves, que se bateu bem. Vamos jogar muito melhor. O plantel, também é verdade, tem muita fadiga. Era importante ganhar e não sofrer golos. A qualidade dos nossos jogadores, individualmente, quando a equipa não sofre golos acaba por vir ao de cima", começou por dizer, lamentando a fadiga da equipa.

"Fizemos à volta de 580 passes, tivemos uma precisão acima dos 80 por cento. Não devemos ter falhado assim tanto, mas perdemos mais do que o que quero. A fadiga é muita e estamos na Liga a jogar com equipas intensas num relvado rápido. Estamos a pagar o facto de jogar de três em três dias. Tivemos 60 por cento de posse de bola, acho que devemos ter mais ainda, mas é como digo, estou aqui há três dias e há movimentos para os quais ainda há resistência, o que é normal porque ainda não trabalhámos. Eu digo, eles ouvem, mas não aprendem. Só se aprende com a prática. Acho que vamos crescer claramente", acrescentou.