Simeone admite que Félix "é uma das opções" para substituir Griezmann

O treinador do Atlético Madrid falou pela primeira vez do ainda jogador do Benfica. Diego Simeone foi vago na resposta, mas admitiu que João Félix está na linha de sucessão de Antoine Griezmann

"Estamos a trabalhar nisso, é uma das opções. Historicamente, o Atlético Madrid compra jogadores para os desenvolver, como fez com Oblak, Giménez, Griezmann... Queremos um rapaz com talento e que possa absorver as nossas ideias", afirmou o técnico dos colchoneros, em declarações à Fox Sports, quando questionado sobre a forte possibilidade de Félix vir a render Griezmann na equipa espanhola.

Recorde-se que João Félix vai mesmo vestir a camisola do Atlético Madrid e que esta transferência, por 120 milhões de euros, será a quinta maior de sempre do futebol mundial.