Sindicato dos jogadores exige respeito por Bruno Fernandes

Num comunicado emitido esta segunda-feira, o Sindicato dos Jogadores exigiu respeito por Bruno Fernandes, capitão do Sporting. Em causa está a divulgação de imagens do médio após ter sido expulso no encontro com o Boavista no Estádio do Bessa.

O organismo liderado por Joaquim Evangelista fala em "ataques injustos ao caráter de uma pessoa", e "pelo que representa e acrescenta enquanto jogador do Sporting Clube de Portugal e da Seleção Nacional, e enquanto capitão de equipa. "Errar é próprio do ser humano, deveria ser a forma como se lida com os erros a ser valorizada", pode ler-se.

Na quinta jornada da Liga, frente ao Boavista no Estádio do Bessa, que terminou com um empate (1-1), Bruno Fernandes foi expulso e, já na zona dos balneários, o médio dos leões foi apanhado pelas câmaras a pontapear uma porta.