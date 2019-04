Sissoko saiu do relvado a pensar que o Tottenham tinha sido eliminado

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:25, atualizado às 16:55 Facebook

O francês Sissoko, do Tottenham, saiu do relvado em direção aos balneários a pensar que os Spurs tinham sido eliminados pelo Manchester City nos quartos de final da Liga dos Campeões.

Num jogo de loucos, o Tottenham carimbou a passagem às meias-finais da Liga dos Campeões depois de perder frente ao Manchester City por 4-3. No entanto, nos instantes finais, o encontro assumiu contornos emocionantes: Sterling ainda fez o 5-3, que daria a passagem dos citizens à próxima fase da liga milionária, mas o golo acabaria por ser invalidado pelo VAR por fora de jogo de Aguero.

Sissoko, que abandonou o encontro devido a lesão perto do fim da primeira parte, não aguentou a desilusão ao ver o golo de Sterling e dirigiu-se imediatamente aos balneários, sem esperar pela análise do VAR, e ficou sem saber que seria mesmo o Tottenham a passar às meias-finais.

"Estava no banco quando vi o 5-3. Fiquei tão chateado que fui diretamente para o balneário. Estava sozinho, não havia nenhuma TV a transmitir o jogo. Achei que estávamos eliminados. Depois, um membro do nosso staff entrou no balneário e disse-me 'incrível, conseguimos! 'Como'?, perguntei-lhe. Nesse momento ele explicou-me que o golo do Sterling foi anulado após recurso ao VAR. Vesti a t-shirt, esqueci a lesão e corri para o exterior para me juntar aos outros. Não queria perder as celebrações deste momento histórico. Foi incrível", contou Sissoko ao jornal francês "L'Équipe".