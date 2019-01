Situação dramática no Freamunde: "Três jogadores dormiram no meu gabinete"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:09 Facebook

O Freamunde, da Divisão de Elite da AF Porto, atravessa um momento conturbado devido a salários em atraso e jogadores a serem despejados das respetivas habitações.

Pedro Barroso, treinador da equipa, denunciou condições precárias de alguns jogadores em entrevista à rádio Marcoense FM.

"Cinco jogadores do plantel foram despejados de casa e três deles tiveram que dormir no meu gabinete. Quem deu o pequeno-almoço a estes jogadores fui eu, no próprio estádio. São coisas ridículas que estão a acontecer", contou o técnico da equipa, elogiando o profissionalismo dos atletas.

"Há coisas incríveis que se estão a passar, que eu não gosto de mencionar, mas esta tinha de mencionar, porque depois, no momento em que estão a jogar, é-lhes cobrado todo o potencial que têm, e que não conseguem explanar em jogo, devido à instabilidade que se vive no seio da equipa. Mediante tudo aquilo que têm vindo a passar, estes jogadores têm sido incrivelmente profissionais e competentes", afirmou Pedro Barroso.