Só à primeira vista é que esta foto na bancada de um estádio no Irão é normal

Cinco raparigas disfarçaram-se de homens para poderem assistir a uma partida de futebol, no Irão. As mulheres estão proibidas de entrar em estádios de futebol naquele país e este ano já foram detidas várias por não cumprirem a lei.

Com barbas falsas, perucas e roupas de homem, o grupo de cinco amigas conseguiu enganar a segurança do estádio Azadi, em Teerão, para verem o jogo da sua equipa, o Persepolis.

As mulheres estão proibidas de ver jogos de futebol nos estádios desde 1979, o ano da revolução islâmica. Há cerca de um mês, 35 mulheres foram detidas depois de assistirem ao jogo entre o Persepolis e o Esteghlal, no mesmo estádio.

"As mulheres já tentaram entrar nos estádios anteriormente", disse, aos média locais, Alireza Adeli, chefe de segurança do estádio. O responsável explicou que as mulheres devem evitar locais de grandes "aglomerações" e com "condições inadequadas". "As mulheres que querem ver futebol podem fazê-lo através da televisão", disse.

As fotografias da mais recente tentativa de mulheres a entrarem em estádios naquele país rapidamente se tornou viral nas redes sociais, com demonstrações de apoio a chegarem de milhares de utilizadores