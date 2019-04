Só ter um rim é fator de risco no estado de saúde de Pelé

João Faria Hoje às 11:53 Facebook

Internado num hospital francês desde quarta-feira devido a uma infeção urinária, o antigo astro brasileiro não corre perigo de vida, mas médicos estão preocupados com a eventual evolução da bactéria.

Edson Arantes Nascimento, vulgo Pelé, está a merecer cuidados redobrados, pela equipa médica que o tem assistido desde quarta-feira, num hospital de França.

O "rei" do futebol, atualmente com 78 anos, ainda não tem previsão de alta, mas há um fator de risco no quadro de infeção urinária, que está relacionado com o facto de ele já ter sido obrigado a retirar um rim, nos anos de 1970, quando jogava nos norte-americanos do Cosmos. Pelé sofreu então uma fratura na vértebra, após ter levado com uma "joelhada", que lhe causou a perfuração de um rim. Então começou a sentir febre e foi informado que o rim direito não estava a funcionar, tendo que ser retirado.

Agora, os médicos acreditam que se a bactéria que obrigou a este último internamento sair da bexiga para o rim, a situação clínica do antigo jogador pode agravar-se.

Em relação às infeções urinárias, Pelé foi internado pela primeira vez em 2014, tendo posteriormente tido outros problemas de saúde.