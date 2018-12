Hoje às 19:39 Facebook

André Pinto foi o escolhido para substituir o castigado Coates no 11 do Sporting que se apresenta, este domingo à noite, em Guimarães.

Com jogo marcado para as 20 horas, as equipas vão alinhar da seguinte forma:

V. Guimarães: Douglas; Dodô, Osorio, Pedro Henrique e Rafa Soares; Pepê e Wakaso; Tozé, André André e Davidson; Guedes.

Sporting: Renan Ribeiro; Bruno Gaspar, André Pinto, Mathieu e Acuña; Gudelj, Miguel Luís e Bruno Fernandes; Jovane Cabral, Bas Dost e Diaby.