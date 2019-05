Só uma alteração nos convocados do Sporting

Hoje às 16:39 Facebook

Jogo deste sábado com o Tondela é o último da época em Alvalade.

Marcel Kaizer convocou 18 jogadores para a partida com a equipa de Pepa e em relação ao jogo anterior deixou apenas de fora o terceiro guarda-redes, Luís Maximiano. O treinador leonino deverá, de resto, apostar no mesmo onze que goleou o Belenenses, por 8-1, no Jamor.

Terceiro classificado do campeonato, com menos seis pontos do que o F. C. Porto, o Sporting ainda sonha com o segundo lugar. Para lá chegar, tem de vencer o Tondela e esperar que os dragões percam na deslocação ao Nacional, no domingo. Nesse caso, tudo ficaria em aberto para o F. C. Porto-Sporting da última jornada.

Eis a lista de convocados dos leões: