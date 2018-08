Só Varandas e Ricciardi foram considerados elegíveis

JN Ontem às 23:06 Facebook

As candidaturas de Frederico Varandas e de José Maria Ricciardi foram as únicas consideradas elegíveis no próximo ato eleitoral do Sporting, no dia 8 de setembro, de acordo com o comunicado da mesa da Assembleia Geral dos leões.

Na mesma nota publicada no site oficial do clube de Alvalade, as candidaturas de Pedro Madeira Rodrigues, João Benedito, Dias Ferreira, Fernando Tavares Pereira e Rui Jorge Rego, "padecem de irregularidades formais que carecem ser retificadas num prazo máximo de 48 horas por forma a que possam ser consideradas".

A outra candidatura, de Bruno de Carvalho, presidente destituído pelos sócios na assembleia geral de dia 23 de junho, "foi rejeita", como, aliás, o JN já tinha adiantado.