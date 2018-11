Soares dá vitória ao F. C. Porto frente ao Braga no Dragão

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:12, atualizado às 22:37 Facebook

O F. C. Porto venceu (1-0), este sábado, o Braga em jogo da 10.ª jornada da Taça da Liga, no Estádio do Dragão. Soares foi o autor do único golo do encontro.

Os azuis e brancos conseguiram passar, este sábado, um teste de fogo no Dragão, ao vencer o Braga, e assumiram a liderança isolada na Liga, num jogo intenso, bem disputado e com boas oportunidades para ambos os lados. Os minhotos sofreram a primeira derrota no campeonato.

Com uma novidade no onze - Soares foi titular e Herrera ficou de fora - o F. C. Porto deu os primeiros sinais de perigo aos 16 minutos. Após uma grande jogada de Brahimi, Soares tentou o remate mas a bola desviou em Pablo. Os minhotos responderam aos 24 minutos. Na sequência de um cruzamento de Ricardo Horta, Dyego Sousa, isolado, cabeceou ao lado.

Na segunda parte, o Braga entrou melhor mas viu a trave negar-lhe o golo em duas ocasiões: Ricardo Esgaio, ao minuto 55, arriscou dentro da área e 20 minutos depois, Fransérgio, de longe, voltou a ter pontaria a mais.

E, ao minuto 88, quando o empate parecia o resultado final, Soares levantou as bancadas do Estádio do Dragão. Após um excelente cruzamento de Otávio, Soares, de cabeça, não falhou e deu a vitória à equipa da casa.

Com este triunfo, o F. C. Porto passa a somar 24 pontos, mais três do que o Braga e cinco e seis de vantagem sobre o Sporting e Benfica, respetivamente, que jogam no domingo.