Soares de Oliveira admite possibilidade de o Benfica vender em janeiro

Domingos Soares Oliveira, administrador da SAD do Benfica, disse, esta sexta-feira, que existe a possibilidade do Benfica vender jogadores em janeiro, garantindo que, se tal acontecer, não será por uma questão de necessidade.

Domingos Soares Oliveira, administrador da SAD do Benfica, falou, esta sexta-feira, sobre a possibilidade de o Benfica vender jogadores em janeiro, garantindo que, se essa possibilidade se concretizar, não será por uma questão de necessidade. "O Benfica tem uma muito menor dependência da venda de jogadores relativamente a outras épocas, mas todos os clubes o fazem e basta olhar para os casos de Real Madrid, Manchester City, PSG, e nós também o iremos fazer. A grande diferença é que nós não o faremos por uma questão de necessidade de equilíbrio de contas, mas por uma questão da oportunidade ou do menor interesse que possamos ter em relação a algum atleta do Benfica", disse.

O administrador da SAD das águias aproveitou ainda para falar sobre o menor envolvimento dos bancos com o futebol. "A estratégica que seguimos tem claramente a ver com as dificuldades que a banca portuguesa atravessou. Por um lado havia uma questão de necessidade e desejo. Nunca nos queixámos da relação com os bancos ou disse que os bancos não nos apoiaram. Os próprios bancos têm constrangimentos que vêm de forma externa. Já se percebeu há muito que existem diretivas para que os bancos trabalhem menos ou não trabalhem com a atividade do futebol. Esperemos que esta situação possa ser revertida mas isso não depende apenas dos bancos. Depende dos clubes de futebol e das SAD mostrarem disciplina financeira como nós temos demonstrado. Não basta pedir ao outro lado maior abertura. Nós temos de ser capazes de demonstrar maior seriedade e rigor, o que eu entendo que a Benfica SAD tem feito. Hoje, o caminho que seguimos transforma a dívida bancária em dívida residual, apostando mais em empréstimos obrigacionais".