Soares Dias e Tiago Martins entre os nomeados para videoárbitros do Mundial

30 Abril 2018 às 12:51 Facebook

Twitter

Os portugueses Artur Soares Dias e Tiago Martins estão entre os 13 árbitros nomeados para a função de videoárbitro (VAR) no campeonato do mundo de futebol de 2018, anunciou a FIFA.

Artur Soares Dias, da associação do Porto, de 38 anos e internacional desde 2010, e Tiago Martins, de 37 anos e internacional desde 2015, integram a lista de nove árbitros europeus designados para a competição.

Além dos dois lusos, a lista conta ainda com os alemães Bastian Dankert e Felix Zwayer, os italianos Massimiliano Irrati, Daniele Orsato e Paolo Valeri, o polaco Pawel Gil e o holandês Danny Makkelie, além do qatari Abdulrahman Al Jassim, do brasileiro Wilton Sampaio, o boliviano Gery Vargas e o argentino Mauro Vigliano.

Soares Dias já esteve como VAR na Taça das Confederações de futebol de 2017 e no Mundial de Clubes de 2017.

Estes 13 árbitros vão desempenhar apenas funções de VAR, em equipas de quatro, das quais podem ainda fazer parte os 36 árbitros e os 63 assistentes nomeados anteriormente para dirigir jogos, explicou a FIFA.

Ainda de acordo com o organismo que rege o futebol mundial, a seleção dos VAR decorreu da experiência destes árbitros nas competições nacionais e internacionais, assim como da frequência nos cursos de preparação e nas competições da FIFA, nos quais "ampliaram os seus conhecimentos teóricos e práticos sobre o sistema".