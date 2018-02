Soares Dias na visita do FC Porto a Chaves e Luís Ferreira no Sporting-Feirense

Lusa Hoje às 11:33 Facebook

Artur Soares Dias, da associação do Porto, foi hoje nomeado para arbitrar a visita do FC Porto ao Desportivo de Chaves, da 22.ª jornada da I Liga de futebol, e Luís Ferreira, de Braga, estará no Sporting-Feirense.

De acordo com a informação do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, em Chaves, Soares Dias será auxiliado por Paulo Soares e Bruno Rodrigues, enquanto Pedro Campos será o quarto árbitro e Manuel Mota o videoárbitro.

Soares Dias estará pela terceira vez num encontro dos 'dragões' esta temporada, depois de ter dirigido os triunfos sobre Vitória de Guimarães (4-2), no campeonato, e Portimonense (3-2), na Taça de Portugal, sendo que arbitrou na vitória dos flavienses em casa do Estoril Praia (2-0).

Em Alvalade, Luís Ferreira terá como assistentes Inácio Pereira e Paulo Miranda, com Pedro Ferreira como quarto árbitro e Manuel Oliveira como vídeo árbitro.

O árbitro da Associação de Braga vai arbitrar pela segunda vez esta temporada um jogo dos 'leões', depois da goleada por 4-0 sobre o Vilaverdense, na Taça de Portugal, encontrando também pela segunda vez o Feirense, que, com Luís Ferreira a dirigir venceu em casa do Chaves (2-0).

Nos restantes encontros do dia, Tiago Martins (AF Lisboa) vai dirigir o Belenenses-Desportivo das Aves e Nuno Almeida (AF Algarve) vai estar no Boavista-Vitória de Guimarães.