Soares é a grande novidade no onze do F. C. Porto

O F. C. Porto defronta, este sábado, o Marítimo, em jogo a contar para a nona jornada da Liga.

Onze do F. C. Porto: Casillas, Maxi, Felipe, Militão, Alex Telles, Corona, Danilo, Óliver, Brahimi, Marega e Soares

Onze do Marítimo: Amir; Bebeto, Marcão, Zainadine, Lucas Áfrico e Fábio China; Vukotic, Jean Cléber e Fabrício; Danny e Tagueu.



Suplentes do F. C. Porto: Vaná, Hernâni, Herrera, Mbemba, Adrian, André Pereira e Otávio



Suplentes do Marítimo: Charles, Correa, Rodrigo Pinho, Edgar Costa, Barrera, Valente, Aloísio