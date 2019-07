Soares: "É sempre bom marcar, mas tenho muita coisa a melhorar"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Após a vitória sobre o Fulham, o F. C. Porto voltou a treinar esta quarta-feira e Soares foi o porta-voz da equipa azul e branca. O brasileiro destacou o trabalho feito pelo plantel esta época e considerou ter ainda muita coisa para melhorar.

"O trabalho tem sido bem feito até agora. Esperamos continuar neste caminho que temos vindo a fazer. Ainda temos muita coisa para melhorar, mas seguimos juntos. "O sentimento do grupo é de ambição. Queremos recuperar o que é nosso, como os outros jogadores já falaram anteriormente. E como já disse, o grupo está a ser formado e estamos todos focados nos objetivos do clube", começou por dizer o avançado ao Porto Canal.

Depois de uma época sem títulos, Soares disse estar certo que o plantel vai conquistar "tudo o que quer" esta temporada e destacou ainda a união do grupo.

"Independentemente de quem jogue, vamos tentar ao longo do campeonato melhorar o entrosamento, para que consigamos conquistar o que queremos. Infelizmente não conseguimos conquistar os objetivos, mas tenho a certeza que este ano, junto com os nossos adeptos, vamos conquistar o que todos queremos. Golos? É sempre bom conseguir marcar. Mas ainda tenho muita coisa para melhorar e espero conseguir isso, juntamente com os meus colegas", concluiu Soares.