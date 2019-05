Soares pede desculpa a Casillas: "Queríamos dar-te a Taça mas não foi possível"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:17, atualizado às 20:15 Facebook

Soares deixou, este domingo, um pedido de desculpas aos adeptos e a Iker Casillas depois da desilusão na final da Taça de Portugal, frente ao Sporting.

Terminada a época e após a derrota na final da Taça de Portugal frente ao Sporting, no Jamor, Soares recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem aos adeptos dos azuis e brancos, assim como a Iker Casillas, a recuperar de um enfarte no miocárdio. O guarda-redes fez, aliás, questão de estar presente nas bancadas do Estádio Nacional para apoiar a equipa.

O avançado brasileiro, que marcou e dedicou o primeiro golo ao espanhol, pediu desculpa pela derrota e considerou que nem sempre "a melhor equipa ganha".

"Infelizmente não conseguimos o nosso objetivo, Queríamos muito essa taça!! E dar uma prenda ao Nosso Amigo @ikercasillas e aos nossos adeptos! Nem Sempre o melhor pode ganhar. Desculpas San queríamos te dar isso mais não foi possível perdão!!! Obrigado aos nossos adeptos por tudo!! Deus Nos Abençoe Sempre!!!", pode ler-se.