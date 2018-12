Soares titular e Jackson de regresso ao Dragão

JN Hoje às 19:37 Facebook

O F. C. Porto vai apresentar-se frente ao Portimonense, às 20.30 horas, com uma alteração no onze, relativamente ao último encontro para a Liga. O embate entre dragões e algarvios marca o regresso de Jackson ao Estádio do Dragão.

Onze do F. C. Porto: Casillas, Corona, Felipe, Militão, Alex Telles, Otávio, Danilo, Óliver, Brahimi, Marega e Soares

Onze do Portimonense: Ricardo, Tormena, Jadson, Lucas e Rúben Fernandes; Pedro Sá, Dener, Paulinho; Manafá, Jackson e Nakajima

Suplentes do F. C. Porto: Vaná, André Pereira, Adrián, Mbemba, Herrera, Hernâni e Maxi Pereira

Suplentes do Portimonense: Nedeljko, Ryuki, Hackman, Tabata, João Carlos, Lucas Fernandes e Wellington