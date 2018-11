Soares titular no F. C. Porto frente ao Braga

Sofia Esteves Teixeira e João Faria Hoje às 19:33 Facebook

O F. C. Porto recebe, este sábado, o Braga em jogo a contar para a 10.ª jornada da Liga. Soares é a novidade nos dragões e Herrera ficou de fora. Na equipa minhota, Ricardo Horta vai a jogo no lugar de Fábio Martins.

Para o jogo deste sábado, Sérgio Conceição não poderá contar com os lesionados Fabiano e Aboubakar. Do lado dos minhotos, Abel Ferreira não conta com Matheus e Trincão, devido a lesão.

No histórico de confrontos entre as duas equipas no Estádio do Dragão, o saldo é favorável aos azuis e brancos:63 triunfos em 75 jogos, somando-se ainda oito empates e quatro derrotas. Na época passada, o F. C. Porto venceu os dois jogos frente aos minhotos: 1-0 na Pedreira e 3-1 em casa.

Onze do F. C. Porto:Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Éder Militão, Alex Telles, Corona, Danilo, Óliver, Brahimi, Marega e Soares.

Onze do Braga: Tiago Sá, Marcelo Goiano, Bruno Viana, Pablo, Sequeira, Esgaio, Fransérgio, Claudemir, Ricardo Horta, Paulinho e Dyego Sousa.

O pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas. A arbitragem estará a cargo de Artur Soares Dias (Porto) e o VAR será Luís Ferreira (Braga).