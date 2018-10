Soares titular no F. C. Porto frente ao Feirense

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:34 Facebook

O F. C. Porto recebe, este domingo, o Feirense em jogo a contar para a 8.ª jornada da Liga. Vitória dos dragões dá liderança no campeonato. Soares é a novidade no onze dos azuis e brancos.

Para o encontro deste domingo, Sérgio Conceição não poderá contar com o lesionado Aboubakar. Já do lado do Feirense, ficam de fora os castigados Tiago Gomes e Babanco e os lesionados Crivellaro, Marco Soares, Philipe Sampaio e Miller.

No histórico de confrontos entre as duas equipas, os azuis e brancos apresentam uma grande supremacia. Nos dos 12 duelos já disputados, o F. C. Porto venceu dez e empatou dois.

Onze do F. C. Porto: Casillas, Maxi, Felipe, Éder Militão, Alex Telles, Corona, Danilo, Óliver, Brahimi, Marega e Soares

Onze do Feirense: Caio Secco, Mesquita, Briseño, Nascimento, Vítor Bruno, Alphonse, Tiago Silva, Luís Machado, Edson Farias, Sturgeon e Edinho.

O pontapé de saída está marcado para as 17.30 horas. A arbitragem estará a cargo de Rui Oliveira (Porto) e o VAR será Vasco Santos (Porto).