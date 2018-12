Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Na Assembleia Geral do Sporting deste sábado, 68.55 % dos sócios votaram a favor da suspensão do ex-presidente do Sporting, contra 30.88%, que votaram pela revogação. Bruno de Carvalho continua, assim, suspenso. Já Elsa Judas e Trindade Barros foram expulsos de sócios.

Rogério Alves, presidente da Assembleia Geral do Sporting, confirmou que "estiveram presentes quase quatro mil sócios" e que "a maioria manteve as sanções aplicadas".