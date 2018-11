Sócios do F. C. Porto aprovam prejuízo de 513 mil euros

Ontem às 23:50 Facebook

Twitter

Clube apresentou resultado negativo nas contas de 2017/18, ao contrário do que se tinha verificado na época anterior.

Reunidos esta segunda-feira em assembleia-geral, no Estádio do Dragão, os sócios do F. C. Porto aprovaram o Relatório e Contas da época 2017/18, no qual o clube apresentou um resultado líquido negativo de 513 mil euros, em contraste com o saldo positivo de 747 mil euros da temporada anterior. As contas foram aprovadas por 151 (76%) dos 151 sócios presentes, registando-se nove votos contra (5,9%) e 27 abstenções (17,8%).

Para o prejuízo de 513 mil euros, contribuiu, entre outros fatores, o facto de os rendimentos operacionais terem diminuído cerca de 249 mil euros em relação ao período homólogo anterior. O passivo cresceu 1,1 milhões de euros, em comparação com 2016/17, mas o clube azul e branco continua com capitais próprios na ordem dos 42,5 milhões de euros positivos.