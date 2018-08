Sócios do Paços de Ferreira pedem Assembleia Geral e esclarecimentos

19 Maio 2018 às 20:38 Facebook

Um grupo de sócios do Paços de Ferreira requereu, este sábado, a marcação de uma Assembleia Geral (AG) extraordinária urgente, solicitando esclarecimentos sobre as últimas épocas, em documento entregue na sede do clube despromovido à Liga Pro.

No documento a que a agência Lusa teve acesso, os 38 sócios requerentes, bem acima das duas dezenas de associados efetivos previstos no n.º 3 do Art.º 24.º dos estatutos do Paços de Ferreira, solicitam "esclarecimento sobre o apuramento de responsabilidades de má gestão desportiva vivida nas duas últimas épocas".

Requerem igualmente esclarecimentos sobre "as várias trocas de treinadores durante as duas últimas épocas", a "saída de jogadores chave durante o mercado de inverno, sem respetiva substituição", e contratações de jogadores, em sua opinião, "sem lugar no plantel".

Estes sócios fundamentam ainda o pedido de AG extraordinária com a necessidade de se conhecerem as situações dos jogadores Welthon, Rabiola, Mário Felgueiras, Seri e Diogo Jota, entre outros, além da saída nunca explicada do diretor desportivo Marco Abreu no decorrer da temporada 2017/18.

No pedido apresentado, falam ainda de "falta de comunicação/transparência" dos atuais corpos sociais, a propósito da marcação e realização de AG e de comunicações somente junto da comunicação social.

Nesse sentido, solicitam informações sobre "as medidas a tomar para 2018/19, a condição financeira presente e futura" do clube e as "infraestruturas (bancadas novas e acessos), não excluindo a "possibilidade de eleições antecipadas".

No documento enviado ao presidente da AG, Joaquim Ferreira, os 38 associados pacenses pedem urgência na marcação da reunião de sócios, visando o esclarecimento dos associados.

O Paços de Ferreira terminou a edição de 2017/18 da I Liga no 17.º e penúltimo lugar e regressa à Liga Pro, após 13 temporadas seguidas no primeiro escalão do futebol nacional.