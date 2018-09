Sócios do Sporting fazem participação disciplinar

04 Junho 2018 às 23:58 Facebook

Twitter

Uma participação disciplinar contra o Conselho Diretivo do Sporting foi entregue esta segunda-feira à comissão de fiscalização nomeada pela Mesa da Assembleia Geral (MAG) demissionária, confirmou um dos subscritores.

Segundo o crítico e agente musical Manuel Moura dos Santos, a participação foi subscrita por 21 associados do clube, que denunciam a "prática de gravíssimos ilícitos disciplinares que colocam em causa a própria subsistência da instituição Sporting Clube de Portugal".

Esta participação foi remetida para a comissão de fiscalização instituída pela MAG, liderada pelo presidente demissionário do órgão Jaime Marta Soares, como forma de evitar um vazio com a demissão da maioria dos elementos do Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD), antes de o Conselho Diretivo (CD) ter anunciado a criação de uma comissão transitória da MAG, encabeçada por Elsa Tiago Judas.

Em causa, segundo o documento, está um caso de "usurpação de poder", com a desconvocação de uma Assembleia Geral, a nomeação de uma nova MAG e de uma comissão de fiscalização: "Se o resto era gravíssimo, isto é o equivalente a um Golpe de Estado".

Nos pontos finais da participação, os sócios defendem que "num prazo máximo de 48 horas: a notificação de nota de culpa ou instauração de inquérito prévio": "Em qualquer dos casos, devem ser os participados suspensos preventivamente nos termos do artigo 20.º do Regulamento Disciplinar, devendo ser suspensos do exercício das funções sociais e impedida a sua presença nas instalações do clube".

"Esta participação foi feita junto do órgão nomeado legalmente pelo presidente demissionário da MAG, Jaime Marta Soares. Não sei se vai funcionar, mas tenho a expectativa que resulte", referiu Manuel Moura dos Santos, em declarações à Lusa.

Questionado sobre o prazo solicitado, João Teives, outro dos subscritores, deu conta de que estas 48 horas visam apelar à atuação da comissão de fiscalização, por o "clube ter sido retirado dos sócios".