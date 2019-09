Sócios do V. Guimarães vão ter poder de decisão na SAD

Hoje às 17:48 Facebook

As mudanças nos estatutos do clube foram aprovadas este sábado, em assembleia-geral.

Os sócios do Vitória de Guimarães vão poder decidir alterações aos estatutos da SAD do clube, após a mudança estatutária aprovada em Assembleia Geral extraordinária, este sábado.

Os 91 associados que compareceram ao Pavilhão Desportivo Unidade Vimaranense aprovaram, com voto secreto, a inclusão de uma alínea ao artigo 27.º dos estatutos do clube, que lhes dá o poder de "deliberar sobre possíveis alterações aos pactos sociais de sociedades anónimas desportivas das quais o clube seja acionista".

Os sócios do clube, detentor de 40% do capital social da SAD (4,5 milhões de euros, no total), aprovaram esta mudança depois de a terem recusado em 8 de setembro de 2018, noutra reunião magna extraordinária, ainda como Júlio Mendes a presidente da direção.