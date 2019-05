Sócios do Vitória de Guimarães vão a votos a 20 de julho

Hoje às 12:09 Facebook

Na sequência da demissão do presidente Júlio Mendes e restantes órgãos sociais, o emblema minhoto divulgou, esta quinta-feira, que o novo sufrágio ocorrerá dentro de mês e meio.

As eleições para os órgãos Sociais do Vitória Sport Clube de Guimarães estão marcadas para 20 de julho, entre as 9 e as 19 horas, no Pavilhão da Unidade Vimaranense.

O sufrágio elegerá os novos órgãos sociais do clube minhoto para o triénio 2019-2022 e surge depois da demissão de toda a estrutura dirigente, conhecida esta semana.

O presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube, Isidro Lobo, afirmou esta quinta-feira que as listas candidatas podem ser formalizadas até às 18:00 de 19 de junho, com um mínimo de 300 assinaturas de sócios efetivos, e pediu um ato eleitoral com "civismo e máximo respeito".

O Conselho Vitoriano, num comunicado emitido esta quinta-feira, apelou aos sócios do emblema vimaranense para encararem as próximas eleições "como um novo fôlego numa história centenária" -- o clube foi fundado em 1922 - e para participarem no processo eleitoral com "serenidade, elevação e dedicação".

O órgão consultivo, presidido por Carlos Alpoim, disse ainda estar disponível para "colaborar na resolução da atual situação do clube", tendo ainda agradecido o trabalho da direção presidida por Júlio Mendes.