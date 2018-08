Sócios pedem assembleia-geral sobre Bruno de Carvalho

Hoje às 16:42 Facebook

Twitter

Dois associados do Sporting entregaram, nesta sexta-feira, a Jaime Marta Soares, líder da assembleia-geral do clube leonino, uma petição para a marcação de um encontro extraordinário de sócios do clube, com o objetivo de discutir a suspensão de associado aplicada a Bruno de Carvalho, bem como a outros membros do anterior Conselho Diretivo.

Nuno Sousa e Afonso Pinto Coelho, os proponentes da referida petição, afirmaram, à saída de Alvalade, que esperam a marcação da AG para antes do dia 8 de setembro, data das eleições no Sporting.