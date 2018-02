Bruno de Carvalho firme na liderança do Sporting

Ontem às 21:04 Facebook

A Assembleia-Geral (AG) do Sporting correu de feição para Bruno de Carvalho, que viu os sócios aprovarem, por números conclusivos, as propostas que foram a votação.

Em causa estava a aprovação da alteração aos estatutos do clube e o regulamento disciplinar, bem como a continuidade de Bruno de Carvalho, que, depois da última AG, garantiu que só continuava na presidência do Sporting se tivesse 75% dos votos. Os sócios do Sporting marcaram presença em grande número no Pavilhão João Rocha e fizeram a vontade ao líder leonino.

As três propostas apresentadas por Bruno de Carvalho passaram na Assembleia-Geral com os seguintes resultados: a primeira recebeu 87,3%, a segunda com 87,7% e a terceira, relativa à continuidade dos Órgãos Sociais, com 89,55 por cento.