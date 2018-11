Solari confirmado como treinador do Real Madrid

JN Hoje às 20:06 Facebook

O argentino Santiago Solari, que desempenhava a função de treinador interino do Real Madrid, foi esta segunda-feira confirmado de forma definitiva no cargo pelo clube merengue, anunciou a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

"Está tudo em ordem. O Real Madrid tratou do seu contrato e não há qualquer problema", informou a RFEF, depois da aprovação do contrato entre as partes, em declarações à agência noticiosa francesa AFP.

O prazo para a validação do contrato entre o Real Madrid e Solari - que representou os "blancos" como jogador entre 2000 e 2005 - terminava esta segunda-feira, pois, de acordo com os regulamentos federativos, o período máximo permitido para um técnico se manter no comando provisório é de duas semanas.

Beneficiando dessa situação e do facto de ter alcançado quatro vitórias consecutivas nos quatro primeiros jogos - um dos melhores registos de um treinador na história do clube -, Solari foi anunciado como novo técnico do Real Madrid, tornando-se no 13.º da era Florentino Pérez, presidente do clube madrileno.

O clube indicou, através do vice-presidente Emilio Butragueno, que "está muito feliz" com Solari, que "chegou ao cargo num momento muito particular e que, ainda assim, tem sido capaz de alcançar bons resultados".

Solari, de 42 anos, era treinador das reservas dos "merengues" quando, no final de outubro, após pesada derrota do Real Madrid frente ao Barcelona (5-1), foi chamado a assumir o comando provisório da equipa principal, depois do despedimento de Julen Lopetegui, antigo treinador do F. C. Porto.