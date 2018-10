Solari sem papas na língua: "A ideia é jogar com tomates em Melilla"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:25 Facebook

Solari orientou, esta terça-feira, o primeiro treino no comando técnico do Real Madrid e na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Melilla, para a Taça do Rei, mostrou-se confiante e sem papas na língua.

Com resultados aquém do esperado e ainda a recuperar da goleada (5-1) sofrida em Camp Nou, frente ao Barcelona, o Real Madrid não atravessa, de todo, o melhor momento. Mas Solari, que deixou a equipa B dos merengues para assumir o comando técnico da equipa principal após o despedimento de Lopetegui, não teve papas na língua na antevisão ao encontro de quarta-feira, frente ao Melilla, para a Taça do Rei.

"A ideia é jogar com tomates em Melilla, é isso que queremos fazer. Temos muitas ganas e queremos jogar", atirou o técnico interino, recusando ainda comparações com Zidane.

"O grupo está dorido, mas quer dar a volta à situação. É um grupo de campeões e guerreiros, que já deu muito a este clube. A situação não é fácil, mas queremos reverter o momento. Deixemos Zidane em paz. É uma das maiores figuras do Real Madrid, mas vamos deixá-lo tranquilo na sua grandeza. Não me vou comparar ninguém com ele, até porque é incomparável", rematou Solari.

O técnico argentino, de 42 anos, assumiu o cargo num momento delicado para o universo blanco mas, ainda assim, considerou a eleição uma "grande oportunidade".

"Todos estamos de passagem na vida e esta é uma profissão ainda mais assim, em que tudo passa muito rápido. Tenho muita vontade e uma grande satisfação. Trabalhar no Real Madrid é uma grande oportunidade, um trabalho maravilhoso em qualquer lugar da instituição", concluiu.