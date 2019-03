Solskjaer com metade do ordenado de Mourinho

Hoje às 18:18 Facebook

Novo técnico do Manchester United assinou esta quinta-feira contrato definitivo de três épocas. Vai ganhar 8,7 milhões de euros por ano, garante o "Mirror".

Este jornal confirma o que a generalidade da imprensa inglesa já tinha adiantado: o sucessor de José Mourinho no Manchester United vai ganhar metade do que auferia o treinador português.

Sempre segundo a mesma, Ole Gunnar Solskjaer deverá receber 7,5 milhões de libras, aproximadamente 8,7 milhões de euros, metade das 15 milhões de libras, aproximadamente 17,5 milhões de euros, de José Mourinho.

Solskjaer fará o primeiro jogo como treinador permanente do M. United já este sábado, em Old Trafford, com o Wattford. Sob o comando do treinador norueguês, os "red devils" correm no quinto lugar da liga inglesa, já afastados da corrida pelo título (estão a 18 pontos do líder, o Liverpool), mas ainda lutam pelo apuramento para a Liga dos Campeões. A última vaga de qualificação, o quarto lugar, ocupado pelo Arsenal, está a dois pontos, quando ainda faltam disputar oito jogos para o final do campeonato.