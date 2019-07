Sorteio condicionado separa rivais em dia de jogo

Hoje às 13:09 Facebook

Tiragem à sorte volta a impor restrições geográficas: F. C. Porto, Boavista, Benfica e Sporting não jogarão em casa ou fora simultaneamente na mesma jornada

F. C. Porto e Boavista, Benfica e Sporting e outros clubes geograficamente próximos não poderão jogar na mesma jornada em casa. Como medida de segurança e de controlo de deslocação de adeptos, esta será uma das condicionantes para o sorteio dos campeonatos profissionais da próxima temporada.

Na tiragem à sorte, a realizar hoje, no Palácio da Bolsa, no Porto, as mesmas restrições territoriais serão aplicadas aos quatro clubes minhotos, Braga e Vitória de Guimarães, Gil Vicente e Famalicão.