Sorteio da Liga de futebol marcado por cinco condicionantes

A Liga Portugal revelou, nesta quinta-feira, as cinco condicionantes para o sorteio da Liga, cujo sorteio decorre amanhã (21 horas) no Palácio da Bolsa, no Porto

Eis os critérios:

1. A segunda metade da competição terá que ser um espelho da primeira;

2. As seguintes equipas não poderão jogar simultaneamente em casa ou fora, na mesma jornada (i.e. se uma joga em casa a outra terá de jogar fora):

- Benfica e Sporting;

- F.C. Porto e Boavista;

- Sp. Braga e V. Guimarães

- Gil Vicente e Famalicão

3. Evitar, na medida do possível, que a mesma equipa dispute consecutivamente, em casa ou fora, os seus jogos com as cinco equipas que, nas três épocas desportivas antecedentes, tenham tido melhor classificação média:

- Benfica, 17,67 pontos

- F. C. Porto, 17,33 pontos

- Sporting, 16,00 pontos

- Sp. Braga, 14,67 pontos

- V. Guimarães, 13,00 pontos

4. Evitar, na medida do possível, que a mesma equipa tenha duas deslocações consecutivas às Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores;

5. Evitar, na medida do possível, que um clube que dispute um jogo com uma equipa participantes nas competições europeias (Liga dos Campeões ou Liga Europa) dispute o jogo da jornada imediatamente seguinte com um clube participantes nessas mesmas competições.