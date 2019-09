Hoje às 12:13 Facebook

Um sósia do treinador português Jorge Jesus foi descoberto pelas câmaras de televisão nas bancadas do estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, antes do início do jogo entre o Flamengo e o Internacional, disputado na passada noite de quarta-feira.

O adepto brasileiro dos rubro-negros chamou a atenção pela semelhança com o técnico luso e até tirou fotos e deu uma entrevista ao canal do clube, na qual o tentou imitar. E não fosse o sotaque com samba na voz, à primeira vista até se poderia pensar que Jorge Jesus poderia estar a cumprir um qualquer jogo de castigo e ter optado por ver o jogo junto da torcida.

Num outro vídeo, vê-se jogadores dos escalões de formação do Flamengo a correrem para a bancada e a festejarem junto do sósia, com gritos de "Mister, olé, olé, olé".