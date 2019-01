Sotaque italiano de Djokovic deixa o Open da Austrália a rir à gargalhada

Hoje às 13:55 Facebook

O sérvio Novak Djokovic que, este domingo, passou a ser o tenista com mais títulos no Open da Austrália, depois de vencer o espanhol Rafael Nadal, provocou risada geral na sala onde decorria a sua conferência de imprensa, quando imitou o sotaque de um jornalista italiano.

Novak Djokovic conquistou o seu sétimo título em Melbourne depois de derrotar Rafael Nadal na final por 6-3, 6-2 e 6-3, ultrapassando assim o anfitrião Roy Emerson e o suíço Roger Federer.

O repórter italiano Ubaldo Scanagatta, que relatou já 145 eventos do Grand Slam, questionou Djokovic sobre o facto de ter batido o recorde do Open. E o atleta respondeu-lhe com humor, sacando do sotaque italiano - "Not bad" ("nada mau", em português) -, e levando os jornalistas a desmancharem-se em gargalhadas.

Com a vitória deste domingo, Djokovic isolou-se no terceiro lugar do ranking de triunfos em torneios deGrand Slam, com 15, contra 20 de Federer e 17 de Nadal.