Sousa Cintra ao lado do "vice" do Benfica

O atual líder da SAD leonina assistiu ao dérbi na Luz ao lado de Domingos Almeida Lima, vice presidente do Benfica. Sousa Cintra prestou, ainda, declarações à BTV e afirmou que a rivalidade entre os dois clubes deve ser "saudável".

Desde o abraço entre Rui Vitória e José Peseiro até ao lugar ocupado por Sousa Cintra na tribuna do Estádio da Luz, o dérbi deste sábado ficou marcado pelo bom ambiente entre os dirigentes dos dois grandes rivais de Lisboa.

O atual líder da SAD do Sporting sentou-se ao lado de Domingos Almeida Lima, vice presidente do Benfica, e prestou ainda declarações à BTV, algo que poderia ser considerado impensável até há bem pouco tempo. Sousa Cintra destacou a boa relação que mantém com o Benfica e apelou à rivalidade saudável.

O futebol precisa de paz, tranquilidade, de acabar com as guerrilhas

"Vim sempre ao Estádio da Luz, tivemos uma relação impecável e hoje cá estou outra vez. Tenho uma excelente relação com os dirigentes do Benfica, com o presidente também, que não pode estar cá. O Sporting e o Benfica têm de olhar para si como rivais mas uma rivalidade saudável. São eles que fazem a bandeira nacional. O futebol precisa de paz, tranquilidade, de acabar com as guerrilhas. Sou um homem de paz e de diálogo. Que ganhe o melhor e que o melhor seja o Sporting", afirmou.

Já Domingos Almeida Lima deu as "boas-vindas à delegação do Sporting" e afirmou esperar "um jogo com respeito".

"Com o devido respeito pelos outros, esta rivalidade de mais de um século é o que faz vibrar as multidões. Que seja um jogo com respeito e que no fim aceitemos o resultado", afirmou o vice-presidente dos encarnados.