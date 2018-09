Sousa Cintra considera pedido de indemnização de Mihajlovic "carnaval autêntico"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:42 Facebook

Sousa Cintra garantiu que o Sporting tem toda a razão e deixou críticas a Mihajlovic, que exige uma indemnização de 11 milhões de euros ao clube leonino.

"Isso é um absurdo, um carnaval autêntico. Estamos em Portugal e a lei portuguesa é para ser cumprida. Em Portugal, há um período de experiência. Nesse periodo ele exerceu as funções e fez asneiras, obrigando o Sporting a ser penalizado, prejudicou altamente o Sporting e, além do ordenado monstruoso para a categoria, nunca tinha ganho nada. O Sporting precisava de alguém com experiência e que conhecesse o futebol português. A SAD está completamente tranquila, o Sporting pagou os dias em que ele serviu. Essa ação é para confundir as pessoas, o assunto está limpo. É lamentável que venha mentir para a praça pública. Pode meter as ações que quiser que a razão está do lado do Sporting", atirou.

Este sábado, foi divulgado o Relatório & Contas, relativo à época 2017/18, no qual consta a informação que Mihajlovic pediu 11 milhões de euros de indemnização aos leões. Sousa Cintra considerou o pedido do técnico sérvio uma "fantasia lírica".

"Estamos tranquilos. Isso é fantasia lírica. Não temos de pagar nada. Pagámos o que tínhamos a pagar pelos dias em que esteve ao serviço do Sporting. Diz que não chegou a trabalhar? Então não foi à Academia, não falou com médicos, jogadores? Alterou os estágios... Há prova testemunhal de todos. É incrível que venha mentir para a praça publica. Prejudicou grandemente o Sporting, alterou tudo o que o anterior treinador tinha deixado preparado, muito mal alterado. Foi lamentável. Veio dizer que não trabalhou? É ridículo", concluiu.