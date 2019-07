Sousa Cintra 'torce' para que o Sporting mantenha Bruno Fernandes

Hoje às 18:21 Facebook

O ex-presidente da SAD do Sporting Sousa Cintra partilhou, esta sexta-feira, a esperança em continuar a ver o internacional português Bruno Fernandes na equipa de futebol dos 'leões' para a nova temporada.

Apesar da cobiça a nível europeu pelo médio de 24 anos, que foi considerado o melhor jogador do último campeonato, o antigo dirigente -- que conseguiu 'recuperar' Bruno Fernandes, um dos jogadores que chegou a avançar para a rescisão com o clube na sequência do ataque à Academia de Alcochete, em 15 de maio de 2018 -- lembrou que "não há insubstituíveis" no Sporting.

"Nem sempre os clubes conseguem segurar os grandes craques. Qualquer clube precisa de arrumar a casa na área financeira e é óbvio que se ele sair o Sporting não fica mais forte, mas haverá sempre alguém para o substituir. Qualquer clube tem uma mais-valia com um jogador como o Bruno Fernandes. Sou um admirador dele, espero que continue aqui a sua brilhante carreira", notou.

Paralelamente, estendeu os elogios desportivos à personalidade do internacional português, considerando-o "um fora de série em todos os aspetos" e admitindo ser "um admirador" de Bruno Fernandes.

"É, indiscutivelmente, um grande jogador e um grande homem. Foi o melhor jogador do futebol português dois anos seguidos e estou convencido que se continuar vai voltar a ser o melhor. Se sair, vai ter sucesso de certeza. É um orgulho para o futebol português ter um jogador como ele", explicou.

Já sobre as chances do Sporting na luta pelo título de campeão nacional, que foge de Alvalade desde a época 2001/02, Sousa Cintra não deixou de vincar o seu otimismo e a sua esperança para 2019/20, recusando também comentar as recentes críticas do atual presidente Frederico Varandas a umas declarações que efetuou a propósito da temporada transata.

"A esperança é a última coisa que se perde. Espero que este ano a equipa volte a mostrar o seu valor, tal como na época passada, em que fez uma época extraordinária. Espero que seja um ano de sucesso. O Sporting joga todos os anos para ser campeão. O objetivo é lutar sempre pelo primeiro lugar. Não conta só jogar bem, também é indispensável que haja alguma sorte. Era bom para a festa nacional ver o Sporting campeão", disse.