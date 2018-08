Southampton empata com Everton e disputa "final" com Swansea de Carvalhal

05 Maio 2018 às 21:47 Facebook

O Southampton empatou, este sábado, 1-1, na visita ao Everton, relegando o Swansea, de Carlos Carvalhal, derrotado 1-0 frente ao Bournemouth, para a zona de descida, a dias de se encontrarem em jogo decisivo na Liga inglesa de futebol.

O médio Nathan Redmond (56 minutos), a concluir, de cabeça, após uma assistência de Cédric Soares, colocou na frente o Southampton, que aos 85 viu o central japonês Yoshida ser expulso.

O empate que puniu os "saints" surgiu já aos 90+6, num remate do médio Tom Davies que foi desviado, involuntariamente, por um defesa e assim traiu o guarda-redes.

As equipas têm agora os mesmos 33 pontos, com vantagem para o Southampton, acima da "linha de água". Na terça-feira, o Swansea e Carlos Carvalhal podem mudar a história a seu favor, pois jogam em casa.

Os galeses do técnico português perderam por 1-0 no estádio do Bournemouth, em consequência do golo solitário marcado pelo médio escocês Ryan Fraser, aos 37 minutos, em jogo da 37.ª e penúltima jornada da prova.