"Sozinho, na auto-estrada". Bruno de Carvalho "com a alma desfeita"

Depois da derrota, por 1-0, frente ao F. C. Porto, o presidente do Sporting fez um longo desabafo no Facebook, onde se insurge contra os críticos e lamenta as acusações de que tem sido alvo.

"Triste, mas não derrotado... a segunda parte do jogo será em Abril (com uma arbitragem bem melhor de preferência). Mas com a alma desfeita. Dentro de 45m farei 46 anos, sozinho, na auto-estrada, triste pelo resultado e longe da minha família. Isto é demais...", começou por escrever Bruno de Carvalho, que depois se lançou num longo texto em que responde aos críticos da sua direção.

O líder sportinguista lamentou as acusações de chantagem a "alguém que vive do seu trabalho na SAD, tem 3 filhas e vai nascer a 4a em Março, e põe a sua vida nas mãos dos sportinguistas" e recusou a epíteto de "ditador".

"Como se pode dizer que alguém que deu, e dá, 24h da sua vida e devolveu o Sporting CP aos Sportinguistas, agora os quer perseguir?". Lembrando os feitos aos comandos dos leões, Bruno de Carvalho mostra o desalento com a lista de insultos e críticas de quem tem sido alvo.

"Triste, sozinho, cada vez mais infeliz, sem perceber o que se passou para eu sentir, dentro de mim, tanta ingratidão que me faz querer ir embora. Como me fizeram isto? Como se condena e difama as pessoas que dão provas de Amor, Competência, Dedicação, Atitude e Empenho, sem sequer as ouvir? De rastos ao ouvir: se na AG de dia 3 nada disto era "importante", porque é agora? Porque sentimo-nos ofendidos, ameaçados, atraiçoados, desrespeitados. Estavam cansados? Também nós (e sobretudo eu que estive a fazer de porteiro). Tinham fome? Também nós. Têm filhos e família? Também nós. Mas estávamos ali por vocês. E mandaram-nos calar... Não é assim! Não é justo criar aquela confusão por algo tão simples e normal... Não é justo! Foi mau demais e nós também somos humanos. Não queremos aclamações, para isso viviamos à sombra dos quase 90%..."

No final, o presidente leonino reafirma o amor pelo Sporting "para além da própria morte".